Yakınlarının cenazesine giderken devrilen otomobilde ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi

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GİRESUN (AA) - Yakınlarının cenazesi için Giresun'a giderken Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Salih ve babası Bilal Konukçu (68) ile Muharrem Önsöz'ün (66) cenazeleri, Giresun'un Alucra ilçesine getirildi.

Cenazeler, Alucra Merkez Büyük Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Aktepe köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Konukçu ve Önsöz aileleri ve yakınlarının yanı sıra Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar ile vatandaşlar katıldı.

Alucra ilçesinde iki gün önce minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Hasan Hastaoğlu'nun cenaze törenine katılmak için dün Sivas'tan yola çıkan Salih Konukçu yönetimindeki 34 ES 1821 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Bilal Konukçu ve Muharrem Önsöz olay yerinde hayatını kaybetti, Döndü Önsöz ise yaralandı.

Öte yandan, Hasan Hastaoğlu'nun da Aktepe köyünde bir süre önce vefat eden akrabasının ailesine taziye ziyaretinden dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

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