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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Giresun'da konuştu:

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Giresun'da konuştu:

GİRESUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimizin hangi koşullarda çalıştığını, vatandaşımıza nasıl hizmet ettiğini biliyoruz. Onlar hizmet ettikçe siz tabii ki bunu hazmedemiyorsunuz." dedi.

Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programı kapsamında ziyaret ettiği Tirebolu Belediyesinde gazetecilere, Ataşehir Belediyesine bu sabah operasyon yapıldığını anımsattı.

Operasyonun yapılma nedeninin 55 bin lira değerinde "mobilya alımı" ve "billboard" ihalesi olduğunu savunan Torun, şunları kaydetti:

"İnanın çok üzülüyorum, ülkemizin geldiği durum itibarıyla çok üzülüyorum. 2013 yılında olmuş bir olay için aradan 10 yıl geçmiş, bu dosya defalarca incelenmiş, 'soruşturmaya gerek yoktur' kararı bile alınmış. Sayıştay denetlemiş, İçişleri Bakanlığı denetlemiş, hiçbir şey bulunamamış. 10 yıl sonra aynı dosya karıştırılarak yani buradan bir suç isnat edilmeye çalışılıyor. İçişleri Bakanı'na da buradan sesleniyorum; bu adaletsizliğe artık 'dur' deyin. Bakın defalarca yaptınız bunları, sonuç alamadınız. Her defasında söylediğiniz sözler gerçek dışı çıktı. Hiçbiri ispatlanamadı. Ama sürekli buradan bir algı yaratarak yani sanki CHP'li belediyelerde bir olumsuzluk varmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Vatandaşımız her şeyin farkında. Belediyelerimizin hangi koşullarda çalıştığını, vatandaşımıza nasıl hizmet ettiğini biliyoruz. Onlar hizmet ettikçe siz tabii ki bunu hazmedemiyorsunuz. Hazımsızsınız ama size yedirilecek belediye başkanı da yok, diz çökecek belediye başkanı da yok."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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