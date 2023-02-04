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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da 3 fındık işleme tesisi enerjisini güneşten sağlıyor

AA

Giresun'da 3 fındık işleme tesisi enerjisini güneşten sağlıyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen yüzde 50 hibe desteğiyle çatılarına güneş panelleri kurulan 3 fındık işleme tesisinin elektrik maliyeti düştü.

Bakanlığın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı "14. Etap Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları ile Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi" çalışmaları kapsamında hayata geçirilen proje ile Tirebolu ilçesinde iki, Bulancak'ta bir firmanın çatısına güneş panelleri kuruldu.

Tirebolu'daki işletmesinde güneş enerjisi sistemi kurulan Halil İbrahim Paltun, AA muhabirine, sistemin kendisini 5-6 yılda amorti edeceğini söyledi.

Boş duran çatıda şu an elektrik üretildiğini belirten Paltun, "Elektrik faturası ayda 30 bin lira gelirken şu an 10 bin liralık kısmını güneşten elde ediyoruz. Elektrik üretimine yüzde 10 kapasiteyle başladık, yüzde 15'in üzerine çıktık. Bunu daha da artırıp enerji maliyetlerini sıfıra indirmek istiyoruz." dedi.

Paltun, güneş enerjisinin diğer enerji kaynaklarından önde olduğunu vurgulayarak, "Diğer sistemlerin çevresel etkileri olmasına rağmen güneş enerjisinde böyle bir şey söz konusu değil. Ben inanıyorum ki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Türkiye güneşten daha çok faydalanacak." diye konuştu.

- "Bu sistem gayet verimli oldu"

Bulancak'taki firmanın sahibi Cüneyt Öztürk de dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini, firma olarak buna uyum sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Öztürk, sistemle elektrik maliyetlerini de düşürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sistem gayet verimli oldu. Karadeniz'de güneş enerji sistemlerinin verimli olmadığını kimse düşünmesin, kış aylarında dahi bu sistemden oldukça fayda gördük. Sistem, fabrikanın kış aylarındaki elektrik ihtiyacının dörtte birini karşılıyor. Yaz aylarında bunun daha da yükseleceğini düşünüyoruz."

Cüneyt Öztürk, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kısa süre sonra faaliyete geçirecekleri yeni tesisin çatısına da güneş panelleri kurulumu yapacaklarını sözlerine ekledi.

Programdan faydalanmak isteyen firmalar 10 Şubat'a kadar Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaatta bulunabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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