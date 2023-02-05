Giresun Kalesi ile Zeytinlik semtinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

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GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Giresun Kalesi ile Zeytinlik semtinin tarihi ve kültürel mirasının ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 35 milyon liralık kaynak sağlandığını belirtti.

Proje kapsamında kale ve Zeytinlik semtinde tarihi binaların yenileneceğini ifade eden Şenlikoğlu, tarihi dokunun korunarak evler ile sokak sağlıklıklaştırma çalışmalarının yapılacağını aktardı.

Tarihi Necatibey İlkokulu'nun da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yenileceğini ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimizi geliştirmeye, tarihini korumaya ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kale ve Zeytinlik semtinizin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkaracağımız kentsel dönüşüm projemize desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."





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