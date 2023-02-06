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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun ve Trabzon'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

AA

Giresun ve Trabzon'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

GİRESUN (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için Giresun ve Trabzon'da yardım kampanyaları başlatıldı.

Giresun Valiliği başta olmak üzere il genelinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yardım kampanyaları düzenlenmeye başlandı.

Depremzedelere ulaştırılmak üzere kullanılmamış kıyafet ve ihtiyaç malzemeleri vatandaşlar tarafından kurumlarca açıklanan merkezlere getirilerek teslim ediliyor.

Toplanan yardımların Giresun Valiliği koordinesinde deprem bölgelerine ulaştırılacağı öğrenildi.

Öte yandan Trabzon Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesine ulaştırılacak yardım malzemeleri için ilimizde afet koordinasyon merkezleri oluşturulmuş, il merkezinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, ilçelerde kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan afet koordinasyon merkezileri bu amaçla faaliyete geçirilmiştir. Afet bölgelerinde ilk olarak ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen ve temizlik maddeleri, iç ve dış giyim, kuru gıda gibi ihtiyaç malzemelerinin bu alanlarda toplanıp AFAD koordinasyonunda ihtiyaç bölgelerine sevki sağlanacaktır."


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