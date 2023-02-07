Giresun'dan deprem bölgesine giden itfaiyeciler enkaz altındaki kadını kurtardı

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GİRESUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Giresun'dan Adıyaman'a giden itfaiye ekipleri, enkaz altında bulunan bir kadını sağ kurtardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibinin Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Yıkılan bir binanın enkazındaki kadının, yapılan çalışmalar sonucu bu sabaha karşı bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği, kadının hastaneye sevkinin sağlandığı aktarıldı.





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