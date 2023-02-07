Ticaret borsalarında 5 ayda 532 bin 872 ton fındık işlem gördü

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GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos-Aralık 2022 döneminde 532 bin 872 ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, geçen yılın ağustos-aralık döneminde borsalarda 532 bin 872 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 115 bin 918 ton ile Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 110 bin 346 tonla Ordu, 69 bin 116 tonla Düzce/Bolu, 65 bin 964 tonla da Giresun izledi.





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