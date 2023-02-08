Giresun Üniversitesi akademik takvimi deprem nedeniyle güncellendi

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi'nde eğitim-öğretime başlamayan birimler 20 Şubat'ta ders başı yapacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle üniversite senatosunun aldığı kararla akademik takvimin güncellendiği belirtildi.

Eğitim-öğretime devam edenler dışındaki birimlerin 20 Şubat'ta eğitim-öğretime başlayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halen eğitim-öğretimini sürdüren birimlerimizdeki tüm öğrenciler için 20 Şubat 2023 tarihine kadar derslere devam şartı aranmamasına, deprem bölgesi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Adana Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da yaşayan öğrencilerimiz için sınavlara katılamayanlara mazeret sınavı hakkı tanınmasına, 14 Nisan 2023 tarihine kadar derslere devam şartı aranmamasına, ödev, proje ve benzeri gibi yükümlülüklerin daha sonra telafi edilebilmesine, isteyen öğrencilerimizin beyanları üzerine, bahar yarıyılı sonuna kadar başvurmaları halinde kayıt dondurma taleplerinin kabul edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, deprem bölgesindeki 10 ilde yaşayan öğrencilerin kayıt yenileme sürecinin de vize haftasına kadar uzatılmasına karar verildiği aktarıldı.

Depremden birinci derece yakınları etkilenen tüm üniversite çalışanlarının izin taleplerinin mazeret izni olarak değerlendirilmesi kararı alındığına da işaret edilen açıklamada, "Deprem bölgesine gönüllü olarak yardım amaçlı gitmek isteyen çalışanlarımızdan belgesi olanların yazılı, sözlü beyanda bulunmaları halinde mazeret izinli ve görevli izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, bilimsel etkinlikler hariç diğer tüm etkinliklerin daha sonra belirlenecek tarihe kadar iptaline karar verildiği de belirtildi.

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