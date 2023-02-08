Giresun'dan deprem bölgesine giden ekipler biri çocuk 4 kişiyi enkazdan çıkardı

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GİRESUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Giresun'dan bölgeye giden ekipler, enkaz altında kalan biri çocuk 4 kişiyi kurtardı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, AKUT Giresun ekibi, Adıyaman merkezde bir binanın enkazında yaptığı çalışmalarda, 4 yaşındaki Azra Avcı'ya ulaştı. Enkaz altından 40 saat sonra çıkarılan Avcı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları yapan Giresun Jandarma Komutanlığı Bulancak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri ise 600 Konut Sitesi'ndeki bir apartmanın enkazında ses dinlemesi yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu depremden 40 saat sonra enkazdan 56 yaşındaki Fatoş Çalışkan sağ çıkarıldı. Ekipler sedyeyle taşıdıkları Çalışkan'ı sağlık ekiplerine teslim etti.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarına katılan Giresun Yerel Destek ekibi ve İl Özel İdaresi görevlileri, Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından bir kişiyi çıkardı.

Giresun'dan Adıyaman'a gönderilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE) enkazda yaptıkları çalışmalarda bir kişiye ulaştı. Sağ çıkarılan kişi ambulansa taşındı.

Kurtarılan kişilerin enkaz altından çıkarıldığı ve sedyeyle taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.









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