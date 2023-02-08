FİSKOBİRLİK'te boş yağ varilleri depremzedeler için sobaya dönüştürülüyor

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GİRESUN (AA) - FİSKOBİRLİK tarafından boş yağ varillerinden imal edilen sobalar, deprem bölgelerine sevk edilecek.

FİSKOBİRLİK Genel Müdür Vekili Turgay Çakmak, AA muhabirine, kurum olarak deprem bölgelerine destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgede yakacak ve soba ihtiyacı nedeniyle atıl boş varillerin sobaya dönüştürülmesi fikrinin ortaya çıktığını belirten Çakmak, "Entegre Fındık İşleme Tesisindeki atıl varillerden soba imal etmeye başladık. İlk imal ettiğimiz 25 sobayı yarın deprem bölgelerine sevk edeceğiz." dedi.

Çakmak, ilk etapta 200 soba imal etmek istediklerini vurgulayarak, "Bölgede boş varil arayışlarımız var. Ulaşabildiğimiz kadar varilden soba imal edeceğiz." diye konuştu.

Kış şartları nedeniyle bölgedeki insanlara yakacak desteğinde de bulanacaklarını dile getiren Çakmak, "Kurumda hurda olan paletlerimizi soba odunu haline getiriyoruz. Yarın sobaların yanı sıra odun ve fındık kabuğunun yer alacağı bir tırımızı bölgeye göndereceğiz. Deprem bölgelerine desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.



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