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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedeler Giresun'da otel ve yurtlara yerleştiriliyor

AA

Depremzedeler Giresun'da otel ve yurtlara yerleştiriliyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da otel ve yurtlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenleri misafir ediyor.

Giresun Valiliği koordinesinde, bugün akşam saatlerinde Hatay ve Malatya'dan gelen 43 kişiden 34'ü Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giresun Uygulama Oteli'ne, 9 kişi ise Görele ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait KYK yurduna yerleştirildi.

Depremzedelerin sağlık, giyecek ve sıcak yemek ihtiyaçları valilik tarafından karşılanıyor.

Ailesiyle Malatya'dan gelerek Giresun Uygulama Oteli'ne yerleştirilen Aysel Pektaş, 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde evlerinin büyük hasar gördüğünü ve sarsıntının çok uzun sürdüğünü aktardı.

Yıkıntıların arasında evden dışarı çıktıklarını anlatan Pektaş, "Çatılar yıkıldı, biz dedik ki 'tamamen alt kattayız', depremin çok uzun sürmesi bizi korkuttu. İlk depremde biz dışarı çıktık, ikinci depremde zaten bina yerle bir oldu. Gece arabada kaldık, ayaklarımız ıslaktı, o günü arabada bekledik. Bugün de buraya getirdiler, Allah devletimizi eksik etmesin." dedi.

Malatya'dan gelen Bahar Sefer ise ilk depremin ardından kışlık kıyafetleri almaya eve gittiklerinde bavulu toparladıklarını ancak ikinci depremle evden hızlıca dışarıya çıktıklarını söyledi.

Dışarıya çıktıktan sonra binanın yıkıldığını belirten Sefer, "Karşıdaki bina da yıkıldıktan bir süre sonra kimse yok mu diye bir kadın seslenmeye başladı. Gerçekten kimse yoktu, yardım ekipleri de yoktu, onlar da ulaşabildikleri kadar her yere ulaşmaya çalışıyorlardı, yeterli olmuyordu çünkü birçok ilde oldu bu deprem. Yani ikinci depremden son saniyede kurtulduk, şükürler olsun canımızı kurtardık, bugünümüze şükrediyoruz." diye konuştu

Sefer, hayatını kaybeden akrabaları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dayımın baldızı Adıyaman'da çocuklarıyla birlikte vefat etmiş, ablamın kaynanası aynı şekilde Malatya'da vefat etmiş, onun dışında haber alamadığımız çok insan var. Ben de telefonum göçük altında kaldığı için benim de vefat ettiğimi düşünmüşler, ulaşamamışlar bana, hala da ulaşamıyorlar. Ben de numaralarını bilmediğim için onlara dönüş yapamamıştım umarım hattımı geri çıkardığımda onlara geri dönüş yapacağım."

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Sinan Pektaş ise "Çocuklarıma 'biz gittik artık salavat getirin artık' dedim, bina alt katlar yıkıldı öyle durdu yani, bizim çıkmamızı bekledi sanki, çıktıktan sonra bina yıkıldı, 8 bina, 200 daire vardı, boşaldıktan sonra yıkıldı." ifadelerini kullandı.



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