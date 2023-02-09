Depreme konakladığı otelde yakalanan er Akgün'ün cenazesi defnedildi

GİRESUN (AA) - Suriye'nin kuzeyinde görev yapan ve izne giderken Hatay'da kaldığı otelin çökmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Akgün'ün cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.
Enkaz altından çıkartılan Mehmet Akgün'ün (23) cenazesi, yakınları tarafından Şebinkarahisar ilçesine getirildi.
Akgün için ilçedeki Tekışık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra Şebinkarahisar Kaymakamı Alay Yazıcı, İlçe Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi ve vatandaşlar katıldı.
Mehmet Akgün'ün cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Uğurca köyündeki aile mezarlığında defnedildi.