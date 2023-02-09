9 yaşındaki Kamber, harçlığıyla depremzede çocuklara yardım kolisi hazırladı

GİRESUN (AA) - Giresunlu 9 yaşındaki Emine Erva Kamber, harçlığından biriktirdiği parayla aldığı bebek çorapları, tokalar ve oyuncaklarla depremzedeler için yardım kolisi hazırladı.



Görele ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören Kamber, depremzede çocuklara yardım etmek için okul harçlığından artırdığı parayla yardım kolisi hazırladı.

Kamber, hazırladığı kolinin üzerine de "Canım kardeşlerim ben dokuz yaşındayım. Adım Emine Erva Kamber. Sizin için bu kutuyu hazırladım. Beni unutmayın. Hepinize geçmiş olsun. Hepinize Allah şifa versin. Güle güle kullanın." notunu yazdı.

Hazırladığı koliyi, yardım kampanyası Görele Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına getiren Kamber'in duyarlı davranışı takdir topladı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Kamber'i makamında misafir ederek, "Beni çok duygulandırdın. Allah'ım hepinizi korusun. Depremzede çocuklarımız ve bebeklerimiz için hazırladığın bu kutu için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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