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Giresun'a getirilen 22 depremzede öğrenci yurduna yerleştirildi

AA

Giresun'a getirilen 22 depremzede öğrenci yurduna yerleştirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'a getirilen 22 depremzede, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Valilik koordinasyonunda Malatya'dan kente getirilen aileler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) şehir merkezindeki Seyyid Vakkas Yurdu'nda konuk ediliyor.

Eşi, çocukları ve torunlarıyla yurda yerleştirilen 69 yaşındaki Abuzer Karagöz, AA muhabirine, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'ndeki evinin depremde yıkıldığını söyledi.

Karagöz, deprem anında uyanık olduğunu anlatarak,"Deprem anında çocuklarımı dışarı çıkarttım. Artık bir şey kalmadı, ev komple çöktü. Köyümde de ayakta bir tane bile ev kalmadı. Devletimizden Allah razı olsun, bize bakıyorlar, teşekkür ederim. Devletimiz olmasa biz ne yapabiliriz? Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce il genelindeki KYK yurtlarında 1500 kişinin misafir edilebileceği şekilde hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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