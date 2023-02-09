Giresunspor'dan Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu Bolat için baş sağlığı mesajı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'un futbolcusu Saruhan Bolat için baş sağlığı mesajı yayımladı.
Kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşehrimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.