Giresun ve Trabzon'da öğretmenler depremzedeler için battaniye dikip soba üretiyor

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GİRESUN/TRABZON (AA) - Giresun ve Trabzon'da öğretmenler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile gönderilmek üzere battaniye dikiyor ve soba imal ediyor.

Giresun'un Görele ilçesindeki 13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9 öğretmeni, hurda çamaşır makinesi kazanları ve varillerden soba imalatına başladı.

Okul Müdürü Yusuf Öztürk, AA muhabirine, ülkenin zorlu süreçten geçtiği dönemde öğretmenlerin ellerini taşın altına koyarak çadır içinde ve dışarıda kullanılmak üzere soba imalatına başladığını söyledi.

Öğretmenlere duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür eden Öztürk, "Halkımızdan da kullanmadıkları hurda çamaşır makinelerini, varillerini bizlere getirmelerini talep ediyoruz. Bunları sobaya dönüştüreceğiz." dedi.

Metal Teknoloji Alanı Bölüm Şefi Cafer Aydın ise kısa sürede 20 soba hazırladıklarını belirterek, "Birkaç günde de 200 soba imal etmeyi planlıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslimini yapıp, afet bölgelerine ulaştıracağız. Sobaların üretimi için gerekli malzemelerin temini konusunda yaptığımız duyuruya yoğun talep gösteren halkımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trabzon'da da Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atölye oluşturuldu.

Öğretmenler, burada deprem bölgelerine gönderilmek üzere battaniyenin yanı sıra panço ve kaşkol gibi çeşitli kışlık malzemeler üretiyor.

Gönüllü 29 öğretmen, 9 personel ve 6 yardımseverin, ilk etapta hazırladığı 560 battaniye ve 800 parça kıyafet deprem bölgesine gönderildi.

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