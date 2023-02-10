Gaziantep'te depremden etkilenen 48 kişi Giresun'a getirildi

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GİRESUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki 48 kişi, Giresun'un Yağlıdere ilçesine getirildi.

Kara yoluyla kente ulaşan 48 depremzede, Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonuna yerleştirildi.

Depremzedeler, Kaymakam Kübra Doğruer, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Bayram ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kır, AA muhabirine, deprem felaketinin ardından belediyenin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

İlçeden ve Üçtepe beldesinden 15 kamyon yardım, 5 iş makinesi ile yüzlerce gönüllünün bölgeye yardıma gittiğini belirten Kır, bugün de Gaziantep'ten misafirleri ilçede ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Depremzede vatandaşların sağlık kontrollerinin de yapıldığını vurgulayan Kır, 24'ü çocuk 48 kişinin ilçede misafir edileceğini, bundan sonraki süreçte Kaymakamlık ve Belediye olarak 24 saat depremzede vatandaşların yanında olacaklarını kaydetti.

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