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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinden getirilen 15 kişi Giresun'da tedavi görüyor

AA

Deprem bölgesinden getirilen 15 kişi Giresun'da tedavi görüyor

GİRESUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlardan 15'i, Giresun'da tedavi altına alındı.

Deprem bölgesinden Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 7, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne 6, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ise 2 yaralı getirildi.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, AA muhabirine, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'dan hastalarının olduğunu söyledi.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kulaklı, "Ameliyat ettiğimiz hastalarımız var. Takip ettiğimiz hastalarımız var. 7 hastamız vardı, birini taburcu ettik. Yine acilimizde depremden değil ancak Giresun'a geldikten sonra akciğer hastalığı nedeniyle tedavisine başlanan bir hastamız var." dedi.

Kulaklı, depremzedelere ayakta poliklinik hizmetleri de sağlandığını kaydetti.

- Bölgeye yardım getiren minibüsle Giresun'a geldiler

Tedavi görenlerden Döne Ayhan ise deprem anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Depremin oluş saatini hatırlamadığını dile getiren Ayhan, "Sarsıntı ile kalktık. Çocuklarım bir tarafta, biz bir taraftaydık. O esnada çok şiddetli sarsıntı oldu. Sarsıntı durunca dışarı çıkmak istedik. Dördüncü kattaydı benim evim. Çıkarken merdiven boşluğundayken önüme bir şey düştü. Ben de düştüm. Ben ev yıkıldı sandım. Korkuyla panikle eşimin de yardımıyla oradan çıktık." diye konuştu.

Ayhan, apartmandan çıktığında sağlığının iyi olduğunu ancak ilerleyen saatlerde belden aşağısını hissetmemeye başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"3-4 gün geçmişti. Eşime seslendim ve 'Ahmet ben öldüm, beni bir yere götür' dedim. Oradan bir araç geçiyordu ve durdurduk. Bir minibüstü. Giresun'dan yardım getirmişti. Yardım istedik. O araca battaniye falan serdiler. O araç beni direkt Giresun'a, hastanenin önüne getirdi, görevlilere teslim ettiler. Ben öyle geldim buraya. Ben Malatyalıyım. Giresun'a daha önce hiç gelmedim. Giresun'u ne tanır, ne de bilirim. Buraya canımızı zor attık."

Döne Ayhan'ın eşi Ahmet Ayhan da kendilerini Giresun'a getiren minibüs sürücüsü ve hastanedeki doktorlara teşekkür etti.

Ayhan, "Eşim hastalanınca kendisini tedavi ettirmek için arayış içerisine girdim. O esnada araç aramaya başladım. Bir servis aracı geliyordu. Durdurdum ve kendilerine nereye gittiklerini sordum. Bana Giresun'a gittiklerini söylediler. O araca bindik ve yola çıktık. O şekilde hastaneye geldik. Doktorlardan Allah razı olsun. Gereken tedavileri yaptılar. Hastaneye yetiştiremeseydik, belden aşağısının felç kalma durumu vardı." ifadesini kullandı.

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