Sel afetinin yaşandığı Dereli'de depremzedeler için odun seferberliği başlatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde köylüler, depremzedeler için odun seferberliği başlattı.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dereli halkının deprem bölgelerine yardımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Yardım malzemelerinin yanı sıra deprem bölgelerinde oduna ihtiyaç duyulmasının ardından ilçedeki birçok köyde çalışma başlatıldığını belirten Önal, insanların kar ve soğuk havaya rağmen bir araya gelerek kışlık odun imal ettiğini, hazırlanan onlarca tır, kamyon ve kamyonetin depremin yaşandığı yerlere sevk edildiğini dile getirdi.

Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyünün muhtarı Ahmet Geldi ise deprem bölgelerindeki insanları en iyi kendilerinin anladığını vurgulayarak, "Sel afetinin en fazla zarar oluşturduğu yerlerden biri de köyümüzdü. Çok ciddi hasarlar yaşanmıştı. O dönem Türkiye'nin her yerinden köyümüze yardım geldi. Şimdi sıra bizde. Deprem bölgelerindeki afetzedeler için köy halkı seferber olduk." dedi.

Geldi, köylüler olarak 100 ton üzerindeki odun hazırlayarak deprem bölgelerine ulaştırdıklarını belirterek, yeni araçlar göndermek için canla başla çalıştıklarını sözlerine ekledi.





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