Yağlıdere'de 11 yaşındaki çocuk, kumbarasındaki parayı depremzedelere bağışladı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 11 yaşındaki Tayyip Kaan Turan, kumbarasında biriktirdiği paraları "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağışladı.

Yağlıdere Belediyesine gelerek kumbarasını yetkililere teslim eden Turan, depremzedeler için kendisinin de bir şeyler yapmak istediğini belirterek, "Kumbaramdaki paraları depremzede kardeşlerime yollamaya karar verdim. Annemle belediyeye geldik ve teslim ettik. Benim de bir katkım olduğu için çok mutluyum." dedi.

Turan'ın annesi Ünzile Bayram ise çocuğunun bu duyarlılığını göstermesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, oğluyla gurur duyduğunu kaydetti.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş ise vicdan ve merhamet dolu minik yüreğiyle örnek bir davranış sergileyen Turan'a teşekkür etti.





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