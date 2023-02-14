Giresun'daki çocuklardan, depremzedelere destek mektupları gönderiliyor

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GİRESUN (AA) - Giresun'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardımların yanı sıra çocuklar tarafından depremzedeler için yazılan destek mektupları da bölgelere gönderiliyor.

6 yaşındaki Eslem isimli kız çocuğu, oyuncakları ile yazdığı mektubu deprem bölgelerine ulaştırmak üzere Giresun Belediyesi'ne teslim etti.

Eslem, mektubunda, "Benim adım Eslem. 6 yaşındayım. Bu oyuncakları size Giresun'dan gönderiyorum. Sizi çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Giresun Belediyesinin yardım merkezinde gönüllü hizmet veren 10 yaşındaki Sena Nur ise mektubunda, dualarının depremzedelerle olduğunu vurgulayarak, şunları kaleme aldı:

"Herkese merhaba, ben Sena Nur. 10 yaşındayım, Giresun'dan yazıyorum. Öncelikle çok geçmiş olsun. Tüm Türk milleti olarak sizi çok seviyor ve dua ediyoruz. Bu depremi biz de yaşıyoruz ve aklımıza siz geliyor, ağlıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Küçük bir çocuk olarak dualarım sizinle. Ailecek bu deprem olalı bu yardımları paketleme işine yardım ediyoruz. Merak etmeyin, size yardım etmeye çalışan milyonlarca insan var."





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