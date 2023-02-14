Espiye'de öğretmenler depremzedeler için soba üretiyor

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince depremzedeler için soba imalatı yapılıyor.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, AA muhabirine, belediye işbirliğinde 30 tır yardım malzemesinin deprem bölgelerine ulaştırıldığını söyledi.

Yardımların sevklerinin devam ettiğini belirten Tengir, Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de soba üretiminin devam ettiğini aktardı.

Tengir, 200 sobanın imalatının tamamlandığını, okulda yine çadır dikimine de başlanacağını sözlerine ekledi.

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