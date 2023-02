Depremzede iki kadın Giresun ve Ordu'da doğum yaptı

Can kaybı ve yaralılarda son durum!

GİRESUN/ORDU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler dolayısıyla yaşadıkları şehirlerden ayrılan hamile iki kadın, bebeklerini Giresun ve Ordu'da dünyaya getirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki evleri ağır hasar gören 36 haftalık hamile Büşra Yetkin, eşi ve üç çocuğu, tanıdıkları aile tarafından Trabzon'a davet edildi.

Trabzon'a yolculukları sırasında 28 yaşındaki Yetkin'in doğum sancısı başladı. Yetkin, kaldırıldığı Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Nilsu" adı verilen kız bebek dünyaya getirdi.

Büşra Yetkin, gazetecilere, deprem sırasında eşi Ahmet, 9 yaşındaki oğlu Mehmet ve 6 yaşındaki Halit ile dışarıya çıktıklarını söyledi.

Evden çıkarken sarsıntı dolayısıyla bir çocuğu ile yere düştüğünü anlatan Yetkin, "Yıkılan bahçenin üzerinden çıktım. Duvarlar, merdivenler hep yıkılmıştı, oradan çıktık." dedi.

Yetkin, tamamen yıkılmadan eşinin tekrar eve girip kıyafet aldığını belirterek, "Mahallede sığınacak bir çadır vardı, ona geçtik. İki gün boyunca bekledik, kimseyle iletişim kuramadık, telefonlar düzgün çalışmıyordu. İki gün sonra iletişim kurmak için oradan çıkmaya çalıştık çünkü sancılarım tutmuştu. Birkaç gün buraya gelmek için araba bulmaya çalıştık." diye konuştu.

Kız kardeşinin üniversite arkadaşının kendilerini Trabzon'a davet ettiğini aktaran Yetkin, şöyle devam etti:

"Biz Kahramanmaraş'a kadar gittik, onlar da bizi oradan gelip aldılar. Trabzon'a giderken Giresun'da rahatsızlanınca durmak zorunda kaldık. Ameliyata aldılar, doğum yaptım, şu an çok şükür iyiyim. Bebeğim ameliyat oldu, o da bugün ameliyattan çıktı, onun da sağlık durumu şu an iyi, her şey yolunda. Sağ olsunlar çok güzel bir şekilde karşılandık. Hastane yönetimi olsun, hemşiresi, doktoru... Allah bin kere onlardan razı olsun."

Başhekim Doç. Dr. Berkan Şahin ise deprem bölgesinden gelenleri kendi memleketlerinde gibi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Şahin, hastanede şimdiye kadar deprem bölgesinden gelen iki hamile kadının doğum yaptığını ifade ederek, "Hem annelerimiz hem de bebeklerimiz sağlıklı durumda. Bir annemizi ve bebeğimizi taburcu ettik. Bir annemiz ve bebeğimiz takip edilmekte, onların da sağlık durumu iyi." dedi.

Kahramanmaraş'taki evleri depremde hasar gören Necati ve Eda Demirdelen çifti de yakınlarıyla Ordu'ya geldi.

Hamileliğinin son haftasındaki Demirdelen, müracaat ettiği Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sezaryenle "Talha" adını verdikleri üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

Hastane yetkilileri, anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

