Espiye'de depremden etkilenen vatandaşlar için sosyal market açıldı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ilçeye gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal market açıldı.



Şehit Hüseyin Tahmaz ilkokulu'nda oluşturulan sosyal markette, Espiye Kaymakamlığı, Espiye Belediyesi ve hayırseverlerin destekleriyle temin edilen ürünler yer alıyor.



İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Espiye'de 54 aileden oluşan 220 kişiyi misafir ettiklerini söyledi.



Deprem bölgesinden gelenleri, gönüllülük esası ile oluşturdukları sosyal markete yönlendirdiklerini belirten Tengir, "Ekiplerimiz buradan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Şehrimizde misafir edeceğimiz deprem mağduru vatandaşlarımız için hemşehrilerimizin desteği bizim için çok önem arz ediyor. Hemşehrilerimizin getirecekleri kullanılmamış ürünlerle marketimiz büyüyecek ve birçok aileye burada hep birlikte destek olacağız." dedi.



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