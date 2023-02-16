Depremde hayatını kaybeden Saruhan Bolat'ın adı Giresunspor'un altyapı tesisine verildi

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GİRESUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, Spot Toto Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor'un altyapı tesisine verildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor altyapısından yetişen Bolat'ın adını yaşatmak için Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'in talimatı ve yönetim kurulunun kararıyla altyapı tesisine, "Giresunspor Saruhan Bolat Gençlik Geliştirme Programı Sosyal Tesisleri" adının verildiği belirtildi.

Açıklamada, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

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