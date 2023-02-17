Görele'de usta öğreticiler depremzedelere uyku tulumu dikiyor

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde 12 usta öğretici, deprem bölgesine gönderilmek üzere uyku tulumu dikiyor.



İlçe Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Makbule Öztürk, AA muhabirine, depremzedeler için uyku tulumu hazırladıklarını söyledi.



Ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Öztürk,"Onlar orada üşürken, biz burada sıcak yatamıyoruz. Allah'ın izniyle hep birlikte yaraları sarmaya çalışacağız. Böyle bir acıyı inşallah bir daha yaşamayız." dedi.

Öztürk, imkanlar ölçüsünde uyku tulumu dikmeye devam edeceklerini vurguladı.



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