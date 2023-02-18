Ukraynalı çocuk Giresun'da depremzedelere yardım faaliyetlerine katılıyor

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GİRESUN (AA) - Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye sığınan 15 yaşındaki Katerina Mashchenko, depremzedelere destek olmak amacıyla Giresun'daki yardım çalışmalarına katılıyor.

Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mashchenko, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından kente getirilen depremzedelerin bir kısmının yerleştirildiği Yeşil Giresun Uygulama Oteli'nde gönüllü çalışıyor.

Yardım merkezindeki çalışmalara da destek olan Mashchenko, AA muhabirine, savaşın başlaması üzerine Kiev'den ailesi ile Polonya üzerinden zorlu birkaç gün süren yolculuğun ardından Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Lise eğitimine devam edebilmek için bir yıl önce Giresun'a yerleştiklerini anlatan Mashchenko, depremlerin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Mashchenko, ülkesindeki savaş nedeniyle Türkiye'nin kapılarını kendilerine açtığının altını çizerek, vefa göstermek adına depremin yaralarının sarılması noktasındaki çalışmalara katkı vermek istediğini ifade etti.

Ukrayna'da bombardımanı, füzelerin uçuşunu gördüğünü aktaran Mashchenko, "Çok korktum, etkilendim. Bu durumdan dolayı Türkiye'ye geldim. Türkiye'de deprem oldu. Depremzedelerin acılarını hissediyorum, paylaşıyorum çünkü onlarla neredeyse aynı durumdayım. Bir dakikada evinizi ve yakınlarınızı kaybetmenin ne demek olduğunu iyi biliyorum." dedi.

Mashchenko, okulun uygulama oteline yerleştirilen depremzedelere yardımcı olduğunu, aynı zamanda yardım merkezinde gönüllere destek verdiğini dile getirerek, "Onların bütün ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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