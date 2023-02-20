Espiye Halk Eğitim Merkezinde, depremzedeler için uyku tulumu dikiliyor

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere uyku tulumu imalatına başladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Melike Ünver, AA muhabirine, hayırsever iş adamları tarafından kuruma kumaş bağışlarında bulunulduğunu söyledi.

Ünver, usta öğreticilerin de destekleriyle kumaşlardan başta çocuk ve yetişkin uyku tulumları ile kaşkol ve bere takımı üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, depremzedelere gereken her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

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