Giresun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan zanlı ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.K'nin Espiye ilçesinde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.K, jandarmadaki işlemlerin ardından Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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