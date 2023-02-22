Fındık üreticilerine devlet destekli tarım sigortası uyarısı

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta başvuruları 28 Şubat'ta sona erecek devlet destekli tarım sigortasından yararlanmaları konusunda üreticileri uyardı.



Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım 2022 tarihinde başlayan devlet destekli tarım sigortası başvuru süresinin 28 Şubat'ta sona ereceğini belirtti.

Fındığın, Giresun ve Türkiye için son derece önemli, stratejik bir ürün olduğuna işaret eden Karan, fındıkta mevsimsel değişikliklere bağlı olarak zirai son yıllarda don ve fırtına hasarının yaşandığını kaydetti.

Üründeki kayıpların devlet destekli tarım sigortasıyla giderildiğine vurgu yapan Karan, şunları kaydetti:

"Önümüz kara kış. Olası zirai dona karşı ürünümüzü sigortalatalım. Her üreticimizin geç kalmadan fındık bahçelerindeki ürünlerini sigorta yaptırmaları halinde ileriki günlerde yaşanacak afetlerden oluşacak kayıplarını karşılama fırsatları olacaktır."



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