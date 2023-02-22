Yağlıdere ilçesinde kursiyerlerce depremzedeler için yardım malzemeleri hazırlıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından hazırlanan yardım malzemeleri hazırlanıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek olmak istediklerini belirtti.

Kursiyerler tarafından aralarında uyku tulumlarının da yer alan yardım malzemeleri hazırlandığını ifade eden Bahçekapılı, bunların deprem bölgesine ulaştırılması için Yağlıdere Kaymakamlığına teslim edildiğini kaydetti.







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