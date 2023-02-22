Espiye Kaymakam Tengir, depremzede aileleri ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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GİRESUN (AA) - Espiye Kaymakamı Taner Tengir, deprem bölgelerinden ilçeye gelerek evlere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Kaymakam Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere'nin de katıldığı ziyarette, depremzedelerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Tengir, gazetecilere, ilçede 80 aileden oluşan 355 kişinin, kaymakamlık ve belediye tarafından vatandaşlarca tahsis edilen evlere yerleştirildiğini söyledi.

Her zaman ailelerin yanında olduklarını dile getiren Tengir, yine ailelere kucak açan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ilçe halkına teşekkür etti.





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