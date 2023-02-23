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Gölete düşen depremzede çocuğu kurtaran polis o anları anlattı

AA

Gölete düşen depremzede çocuğu kurtaran polis o anları anlattı

MALATYA (AA) - GÜLTEKİN YETGİN / HAYATİ AKÇAY - Malatya'da bir kısmı buz tutan gölete oyuncağını almak isterken düşen ve boğulma tehlikesi atlatan 8 yaşındaki depremzede çocuğu kurtaran dalgıç polis ekibi, çocuk ve ablasına oyuncak hediye etti.

Malatya 2. Ordu Kışlası karşısındaki Hürriyet Parkı'nda gölete düşen 8 yaşındaki Mehmet Doğan'ı kurtaran Trabzon Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polis Adem Köksal, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana enkaz çalışmaları ve güvenlik tedbirleri görevini yerine getirdiklerini söyledi.

Bölgedeki polis ve askerlere soba tedariki yaptıkları sırada halktan birinin "polis, çocuk düştü" diye seslendiğini anlatan Köksal, koşarak olay yerine gittiklerini belirtti.

Buz tutmuş gölün ortasındaki batıp çıkan çocuğu gördüğünde silahını amirine vererek suya atladığını ifade eden Köksal, "Çocuğa ulaştım ancak gelirken çok buz vardı artık çocuğu bir buz tabakasının üzerine koydum, arkasından gelerek düşmesini önleyip kıyıya ulaşmasını sağladık." dedi.

Köksal, böyle bir olayla karşılaşmayı hiç düşünmediklerini dile getirerek, "O çocuğu orada görünce hiçbir şey düşünmeden müdahale ettik, kendi görevimizi yaptık aslında, direkt suya girdik ve çıkardık." diye konuştu.

Dalgıç polisi olmaları dolayısıyla aldıkları eğitimler doğrultusunda çocuğu hipotermiye karşı ısıttıklarını ifade eden Köksal, daha sonra sağlık ekiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

- "İki kardeş evlerinden bir oyuncak kurtarabilmiş"

Adem Köksal, suya düşen oyuncağı çocuğun evinden getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İki kardeş evlerinden bir oyuncak kurtarabilmiş, o oyuncak da göle düşmüş, gölün de tam ortasında, çocuk aklı tabii buzda yürümüş tam o buzun inceldiği noktada suya düşmüş. Çocuğu oyuncağıyla beraber kurtardık, ona da çok sevindik. Çocuk sadece oyuncağını kurtarmak istediği için o gölete girmiş. Bu bizi çok etkiledi, yardım kolilerini dağıtırken bir ayıcık vardı, ekip amirimiz de o oyuncağı çocuğa hediye etti, o da bizi çok duygulandırdı."

Mehmet Doğan ve ablası Ecrin Doğan'a oyuncak ayı hediye eden ekip amiri Mustafa Göğebakan ise Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı koordinesinde bir arama kurtarma ekibi olduklarını söyledi.

Depremin olduğu zaman diliminden itibaren diğer ekiplerle bölgede görevlendirdiklerini kaydeden Göğebakan, "Olayın olduğu gün bağrışmalar duyduk, olayın olduğu noktaya koşarak hareket ettik, çocuğun suda olduğunu gördük ve arkadaşımız kıyafetleriyle suya atlayıp çocuğu çıkarttı." ifadelerini kullandı.


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