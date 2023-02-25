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İtfaiye eri 64 saat sonra enkazdan kurtardığı Nisa ile bir araya gelmek istiyor

AA

İtfaiye eri 64 saat sonra enkazdan kurtardığı Nisa ile bir araya gelmek istiyor

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresunlu itfaiye eri İbrahim Karakılıç, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan evlerinin enkazından 64 saat sonra çıkardığı 8 yaşındaki Nisa ile görüşmek istiyor.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 25 yıldır görev yapan Karakılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 kişilik arama kurtarma ekibiyle Adıyaman'a hareket etti. Kentte 10 gün arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekip, 16 kişiyi enkazdan kurtardı.

Görev dönüşü izne ayrılan Karakılıç, AA muhabirine, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

Karakılıç, depremin üçüncü günü bir binanın enkazında ses duyduklarını, çalışmaları o istikamete yönlendirerek yer tespiti yaptıklarını söyledi.

Sesin geldiği yerde delik açınca ilk "Emel" adındaki kız çocuğu ile temas kurduklarını belirten Karakılıç, "Bana, 'Elimi tutar mısın abi?' dedi. Parmağına dokundum. O, ona psikolojik olarak destek verdi. O esnada Nisa'nın da sesini duydum. Nisa, 'Abi beni de kurtaracak mısın?' dedi. O cümle bizi duygulandırdı, bütün ekip gözyaşlarımızı tutamadık, ağlayarak devam ettik." diye konuştu.

- "Nisa, kızımız gibi oldu"

Karakılıç, yaklaştıkça Nisa'nın kendisine, "Abi kaç yaşındasın?", "Senin çocuğun var mı?" diye sorduğunu aktararak, "Kendisine iyice yaklaştım ve 'Gözünüzü kapatın, yukarıdan toz gelebilir.' dedim. Çalışmalar sonrası kendisini çıkarttığımız anda da gözlerini kapatmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

Nisa'yı enkazdan çıkardığında, "Abi gözümü açabilir miyim?" dediğini anlatan Karakılıç, bu ana ait görüntülerin sosyal medyada ilgi gördüğünü söyledi.

Karakılıç, Nisa'nın ardından ablası Emel ile babasını da kurtardıklarını, annesi ve diğer ablasının ise cenazelerine ulaştıklarını, Nisa ile hastaneye sevki sonrası temas kuramadığını belirtti.

Nisa ile yeniden görüşmek istediğini dile getiren iki kız babası Karakılıç, şunları kaydetti:

"Nisa, kızımız gibi oldu. O anlar gözümün önünden hiç gitmiyor. Nisa ile yeniden görüşmek isterim. Arkadaşlar olarak gözyaşlarımızı tutamadan kendisini kurtarma çalışmalarımızı sürdürmüştük. Kızımızı sağ olarak bulunduğu yerden çıkartmak bizi çok mutlu etti."

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