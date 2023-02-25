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Giresunspor Kulübünde başkanlığa Nahid Ramazan Yamak seçildi

AA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına Nahid Ramazan Yamak seçildi.

Giresunspor Kulübünde başkanlığa Nahid Ramazan Yamak seçildi

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına Nahid Ramazan Yamak seçildi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 426 delegeden 233'ünün katıldığı seçimli olağanüstü genel kurulda, Yamak ve Fatih Sandal başkanlığındaki listeler yarıştı.

Yamak, 233 üyeden 156'sının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Fatih Sandal'ın listesinin 76 oy aldığı seçimde 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni başkan Yamak, delegelere teşekkür ederek, "Giresunspor için bundan sonra elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. Kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig'i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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