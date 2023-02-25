Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz



Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri (Dk. 24 Ferhat Kaplan), Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano, Serginho, Savicevic, Borja Sainz, Bajic



Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Arif Kocaman, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Campanharo, Ali Karimi, Cardoso, Mane, Emrah Başsan, Thiam



Goller: Dk. 6 Mane, Dk. 40 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ali Karimi, Dk. 33 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 33 Hayrullah Bilazer (Bitexen Giresunspor)







GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasından ertelenen maçta Yukatel Kayserispor, Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



6. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Mane, yerden plase vuruşla topu kaleci Onurcan Piri'nin solundan filelere gönderdi: 0-1.

12. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı faul atışında, Savicevic'in yerden şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.

17. dakikada Mane'nin sol kanattan savunmanın arkasına aşırdığı topa iyi hareketlenen Cardoso'nun ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, kaleci Onurcan Piri sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Thiam'ın kontrol edip yerden düzgün vurduğu top filelere gitti: 0-2.

44. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Serginho, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Serginho'nun vuruşunda Bilal Bayazıt, topu kornere çeldi.



Maçın ilk yarısı, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşma öncesi Giresunspor altyapısında yetişen, sezon başı Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan ve depremde hayatını kaybeden Saruhan Bolat'ın adı, sahaya çıkacak ilk 11'de anons edildi. Bolat'ın videosu skorboarddan gösterildi.

Öte yandan maç öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Seyirciler, maçtan önce iki takım oyuncularını birlikte tribüne çağırarak alkışladı.



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