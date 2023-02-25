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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri (Dk. 24 Ferhat Kaplan), Hayrullah Bilazer, Arias (Dk. 66 Kuwas), Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 46 Görkem Sağlam), Serginho, Savicevic (Dk. 79 Murat Cem Akpınar), Borja Sainz (Dk. 79 Doğan Can Davas), Bajic

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah (Dk. 69 Kolovetsios), Arif Kocaman, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Campanharo (Dk. 77 Ackah), Ali Karimi, Cardoso (Dk. 77 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 84 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 69 Uzodimma), Thiam

Goller: Dk. 6 Mane, Dk. 40 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ali Karimi, Dk. 33 Thiam, Dk. 58 Hosseini ve Bilal Bayazıt, Dk. 65 Attamah, Dk. 84 Uzodimma, Dk. 90+7 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor), Dk. 33 Hayrullah Bilazer, Dk. 54 Arias, Dk. 55 Serginho (Bitexen Giresunspor)


GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasından ertelenen maçta Yukatel Kayserispor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendi.

53. dakikada Serginho'nun sağdan ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Borja Sainz'ın kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.

58. dakikada Bitexen Giresunspor farkı 1'e indirdi. Serginho'nun sağdan ceza yayı üzerine pasında Bajic, yerden düzgün vuruşla kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 1-2.

65. dakikada ceza sahasına giren Serginho'nun sol ayağıyla sert şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

83. dakikada Mane'nin orta sahanın solundan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Thiam'ın, ceza sahası içerisine girdikten sonra boş pozisyonda yerden plase vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma, deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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