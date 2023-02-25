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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor-Kayserispor maçının ardından

AA

Giresunspor-Kayserispor maçının ardından

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bir erteleme maçını kazanmak, puan olarak avantaj sağlamak istiyorduk, kazanabilirdik de. Üzüntülüyüz, kazansaydık büyük avantaj sağlayacaktık." dedi.

Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ülke olarak kötü günler geçirildiğini söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Keleş, "Acımız büyük. Ülke olarak çok kötü günler geçiriyoruz. Biliyorsunuz evladımız Saruhan'ı da kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Biz güçlü bir devletiz, yaralarımızı da beraber sarıyoruz. Bu günleri hep birlikte atlatacağız. Bu günlerde maç oynamak da biraz zordur. O yüzden sahada bir şeyler yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Keleş, Kayserispor karşısında maçın ilk yarısında kötü oyun sergilediklerini aktararak, şunları ifade etti:

"Ligin iyi takımlarından birisi Kayserispor. İlk yarı bir şey yapamadık, üretkendik ama verdiğimiz pozisyonlarla 2-0 geriye düştük. İkinci yarıda oyun mücadelesi, isteği vardı. Bir erteleme maçını kazanmak, puan olarak avantaj sağlamak istiyorduk, kazanabilirdik de. Üzüntülüyüz, kazansaydık büyük avantaj sağlayacaktık. Kazanamadık ama lig uzun bir maraton."

Giresunspor'un bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına seçilen Nahid Ramazan Yamak'a galibiyet hediye edemedikleri için de üzgün olduklarını vurgulayan Keleş, "Yeni başkanımız seçildikten sonra oyuncularımızla tanışma toplantısı yaptı. İlerisi için neler yapılabileceğini anlattılar. Başkanımıza ilk maçında galibiyet armağan etmek isterdik ama olmadı, kısmet. İlerisi adına bizim için iyi şeyler olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Arabam.com Konyaspor maçını kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.


- Yukatel Kayserispor cephesi


Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, depremlerden dolayı üzüntülü olduklarını söyledi.

Atan, karşılaşmanın ilk yarısında daha iyi olduklarını, net pozisyonlara girdiklerini aktararak, "Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. İkinci yarıda istemediğimiz bir oyun oynadık. İkinci yarıda skoru koruma ağırlıklı oynadık." ifadelerini kullandı.

Onur Bulut'un takımdan ayrıldığını, en iyi oyuncularından birini kaybettiklerini vurgulayan Atan, "Bu süreç bizim için sancılı geçecek. Bunun farkındayız. İlk yarıda oynadığımız oyunu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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