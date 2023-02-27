Hatay'da depremde hayatını kaybeden üsteğmen Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

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GİRESUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren üsteğmen Miraç İlhan'ın cenazesi, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.

Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden İlhan için Körliman Mahallesi Uzunkum Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, üsteğmen İlhan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

İlhan'ın cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Işıklı köyündeki mezarlığa defnedildi.

Öte yandan, kardeşi Okan İlhan'ın da üsteğmen olduğu öğrenilen Miraç İlhan'ın babası Yahya İlhan, törene oğlunun üniformasıyla katıldı.



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