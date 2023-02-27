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Giresunspor Başkanı Yamak, depremde hayatını kaybeden Bolat'ın ailesini ziyaret etti

AA

Giresunspor Başkanı Yamak, depremde hayatını kaybeden Bolat'ın ailesini ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli yaşamını yitiren Kahramanmaraş İstiklalsporlu futbolcu Saruhan Bolat'ın ailesine ziyarette bulundu.

Yamak, bazı yönetim kurulu üyeleriyle Bolat'ın Yağlıdere ilçesi Kurucalı Mahallesi'ndeki mezarına çiçek bırakıp dua etti. Bolat'ın Palaklı Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Yamak, baba Fahrettin ve anne Fatma Bolat'a taziyelerini iletti.

​​​​​​​Giresunspor altyapısından yetişen Bolat'ın adı Bitexen Giresunspor'un altyapı tesisine verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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