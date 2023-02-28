Fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süreci 3 Mart'a uzatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süresinin 3 Mart'a kadar uzatıldığını ifade etti.



Karan, yaptığı yazılı açıklamada, süre uzatımının çiftçilerin yararına olduğunu ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Fındık ürününde zirai don, sel, fırtına gibi doğal afetlere karşı tarım sigortasının en güvenilir liman olduğuna vurgu yapan Karan, şunları kaydetti:



"Yüzde 67'ye varan devletin prim desteği ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu yapmış her üreticimizin geç kalmadan fındık bahçelerindeki ürünlerini sigorta yaptırmaları gerekiyor. İlerideki günlerde yaşanacak afetlerden oluşacak kayıplarını karşılama fırsatları olacaktır. Bu son fırsatı iyi değerlendirelim ve ürünümüzü güvence altına alalım."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.