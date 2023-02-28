İmam Hatip Lisesi öğrencileri atık kağıtlardan elde edilen geliri depremzedelere bağışladı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencileri, topladıkları atık kağıtlardan elde ettikleri 5 bin lirayı depremzedelere bağışladı.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şeref Başoğlu, gazetecilere, 10-A sınıfı öğrencilerinin depremzedelere maddi destek sağlama adına atık kağıt toplama kampanyası düzenlediğini belirtti.

Bir hafta süren kampanya kapsamında elde edilen kağıtlardan 5 bin lira gelir sağlandığını ve AFAD'ın deprem bağış hesabına yatırıldığını aktaran Başoğlu, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzedelere destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden Başoğlu, "Öğrencilerimle bir kez daha gurur duydum. Onlardaki bu hassasiyet işte tam bir İmam Hatip genci duruşudur. Rabbim bu gençlerimizin bahtlarını açık eylesin." dedi.

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