Depremzede çocuklar atlı terapi ile yaşadıklarının etkisinden uzaklaştırılıyor

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GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK- Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından aileleriyle Giresun'a gelen çocukların atlı terapi ile depremin travmatik etkisinden uzaklaşmaları hedefleniyor.

Giresun Gençlik ve Spor Müdürlüğünce depremin çocuklar üzerindeki etkilerini silmek için sportif ve kültürel organizasyonlar düzenleniyor.

Depremzede çocuklara kentte faaliyet gösteren atlı spor kulübünün desteğiyle terapi imkanı da sunuluyor.

Giresun Gençlik Merkezi Müdürü Barbaros Ahmet Aydın, AA muhabirine, depremlerin yol açtığı yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi.

Aydın, deprem bölgesinden aileleri ile Giresun'a gelerek yurt, misafirhane, otel ve evlere yerleştirilen çocuklara yönelik, afetlerin oluşturduğu olumsuzlukların aşılmasını sağlama adına etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Faaliyetler çerçevesinde çocukların atlarla buluşturulması fikrinin ortaya çıktığını anlatan Aydın, iletişime geçtikleri Bulancak ilçesindeki atlı spor kulübünden olumlu geri dönüş aldıklarını ifade etti.

Aydın, çocukların iki gündür kulüpte faaliyetlere katıldığını dile getirerek "İlk etapta 200'ün üzerinde çocuğumuzun atlı terapi görmesini hedefliyoruz." dedi.

Spor kulübü yetkililerine sağladıkları destek dolayısıyla teşekkür eden Aydın, "Amacımız, depremden etkilenen kardeşlerimizi biraz olsun dinlendirmek, daha güzel zaman geçirmelerini sağlamak, yüzlerini güldürmek. Gerekli planlamalarımızı yapıyoruz, gruplar halinde çocuklarımızı atlarla buluşturuyoruz." diye konuştu.

- "Depremzede çocuklarımıza atlı terapi ile destek olmak istedik"

Atlı spor kulübünün müdürü Özdemir Bozatlıoğlu çocuklara yönelik talebi seve seve kabul ettiklerini söyledi.

Bozatlıoğlu, atlı terapinin yüzlerce yıldır uygulandığını ve bilimsel olarak da kabul edildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Çocuklarla atlar arasında çok özel bağ kuruluyor. Ata binen çocukların özgüveni artmakta, motivasyonunu güçlenmektedir. Dikkat dağınıklığının giderilmesinde de ciddi yararı var. Biz de depremzede çocuklarımıza atlı terapi ile destek olmak istedik."

Gruplar halinde kulübe gelen çocuklar, eğitmenler gözetiminde at binerek keyifli vakit geçiriyor.

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