Ticaret borsalarında 553 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

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GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında, Ağustos 2022 ile Şubat 2023 tarihleri arasında 553 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2022 yılı Ağustos ile 2023 yılı Şubat ayları arasında borsalarda 553 bin 45 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 118 bin 541 ton ile Sakarya'da gerçekleştirildi.

Bu kenti 114 bin 621 tonla Ordu, 71 bin 444 tonla Düzce/Bolu ve 70 bin 954 tonla da Giresun izledi.

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