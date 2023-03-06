Giresunspor, ligde 8 haftadır kazanamıyor

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, ligde 8 maçtır kazanamıyor.

Ligin 24. haftasında dün deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 0-0 berabere kalan yeşil beyazlılar, oynadığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Doğu Karadeniz temsilcisi en son galibiyetini 16. haftada Gaziantep Futbol Kulübü önüne elde etti.



Giresun ekibi, 8 maçta 5 kez sahadan yenik ayrılırken, üçün de ise rakipleriyle berabere kaldı.

Yeşil beyazlılar geride kalan 24 haftada topladığı 22 puanla ligde maç fazlalığıyla 17. sırada yer alıyor.













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