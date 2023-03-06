Giresunspor'da, Alper Uludağ'ın sol arka adalesinde yırtık tespit edildi

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, dün oynanan Arabam.com Konyaspor maçında sakatlanan Alper Uludağ'ın sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun, ligin 24. haftasında oynanan Arabam.com Konyaspor maçının 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktığı belirtildi.

Alper Uludağ'ın, yapılan ilk tetkikleri sonucu sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği aktarılan açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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