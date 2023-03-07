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Giresun'da misafir edilen depremzedeler Dereli'deki afet konutlarına yerleştiriliyor

AA

Giresun'da misafir edilen depremzedeler Dereli'deki afet konutlarına yerleştiriliyor

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşlar, 22 Ağustos 2020'de selin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesindeki afet konutlarına yerleştiriliyor.

Giresun merkez ile bazı ilçelerinde 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel ve heyelanlar, en çok Dereli'de hasara yol açtı.

Afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda ticari üniteler, konutlar, kamu binaları, regülasyon ile gezinti alanlarından oluşan Yeni Dereli Projesi uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında afetzedeler için Sütlüce Mahallesi'nde 142 konutun yapımı 2021'de tamamlandı. Hak sahiplerinden bazıları yeni konutlarına taşınırken, henüz yerleşim olmayanlardan 46'sı "asrın felaketi"nin ardından kente gelen depremzedelerin kullanımına sunuldu.

Giresun Valiliği koordinesinde sürdürülen çalışmalarda 13 depremzede aile evlere yerleştirildi, diğer evlerin ise iç dizaynı tamamlanma aşamasına geldi.

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, 22 Ağustos 2020'deki afetin yaralarının sarılması noktasında, depremin yaşandığı bölgedeki illerden çok ciddi destekler gördüklerini söyledi.

Dereli halkı olarak yapılan katkıları unutmadıklarını dile getiren Şenlikoğlu, acılarını paylaştıkları depremzedelere kapılarını açtıklarını ifade etti.

Şenlikoğlu, ilçede yapılan afet konutlarının 46'sının Giresun Valiliği koordinesinde depremzedelere ayrıldığını belirterek, "Devletimizin ve halkımızın katkılarıyla selin yaralarını hızlı şekilde sardık. Şimdi vefa sırası bizde. Kapılarımız kendilerine açık. Dereli halkı olarak depremzedelere gereken desteği sağlamaya çalıştık, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Afet konutlarına kente gelen 13 depremzede ailenin yerleştirildiğini kaydeden Şenlikoğlu, ev eşyalarının tamamına yakınının hayırseverler tarafından karşılandığını belirtti.

Valilik koordinesinde yeni gelecek ailelerin konutlara yerleşimlerinin süreceğini ifade eden Şenlikoğlu, "Belediye olarak biz de depremzedelerimize gereken tüm desteği sağlıyoruz. Devletimizin, milletimizin emrindeyiz." diye konuştu.

- "Bize kapılarını açtılar, teşekkür ediyoruz

Afet konutlarına yerleştirilen şehit babası Mehmet Şerbetçi ise depreme, ikamet ettikleri Hatay'da yakalandıklarını söyledi.

Deprem anında 9 katlı binanın 5'inci katındaki evlerinden eşi ve engelli oğluyla çıktıklarını anlatan Şerbetçi, şunları kaydetti:

"Tanıdığımız bir kaymakam vasıtasıyla önce Afyon'a gittik. Afyon ve civarında ev aramaya başladık. Giresun'da bir şehit ailesi ile görüştük. Giresun'da ev olup olmadığını sorduk. Davetleri üzerine buraya geldik. Valiliğe gittik, onlar da bizi buraya yönlendirdi. 3-4 gündür de buradayız. Dereli ilçesindeki afeti görmüştük. Bize kapılarını açtılar, teşekkür ediyoruz."

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