Giresun Emniyet Müdürü Güzelyazıcı, taraftar gruplarının temsilcileriyle buluştu

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GİRESUN (AA) - Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, kentteki taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Güzelyazıcı, Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki Polisevi'nde organize edilen programda, Giresunspor'un şehrin marka değeri olduğunu söyledi.

Kalan 12 haftada Giresunspor'un başarılı sonuçlar alarak Süper Lig'de kalacağına inandığını belirten Güzelyazıcı, bunun için birlik ve beraberlik gerektiğini kaydetti.

Güzelyazıcı, ülkenin seçim atmosferine girdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Statlarda başladılar, siyaset giriyor. Arkadaşlar siyaseti siyasetçiler yapsın. Ülkeyi yönetecekler giderler, çıkarlar, vatandaş gönlünden ne geçiyorsa karşılığını verir. Siyaseti siyasetçiler yapsın ama bizim önceliğimiz Giresunspor. Ligde kalan 12 maçın 7 haftası içeride. Gelen misafir her şeyden önce baş tacımız."

Taraftarlardan bu konuda duyarlı olmalarını isteyen Güzelyazıcı, "Sakın ola bu şehre ve takıma zarar verecek bir yaklaşıma girilmesin, girenleri de siz baskılayacaksınız. Orada tribün liderleri olarak sizin baskılamanız lazım. Bu kayıp, şehrin kaybı olur. Bu süreci hep beraber el ele verip götüreceğiz." dedi.





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