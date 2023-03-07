Yağlıdere'de öğrencilerden anlamlı davranış

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GİRESUN (AA) - Yağlıdere Anadolu Lisesi öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri 4 bin 55 lirayı depremzedelere gönderdi.

Okul Müdürü Kamil Hekim, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için okuldaki öğrencilerin yardım kampanyası başlattığını söyledi.

Öğrencilerin harçlıklarından artırdığı toplam 4 bin 55 lirayı depremzedelere ulaştırmak için kendilerine teslim ettiğini aktaran Hekim, "Bizler de ilçe belediyemize giderek makbuz karşılığında yetkililere teslim ettik. Öğrencilerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Hekim, okul olarak ayrıca deprem bölgesine gıda ve battaniye de gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Yarensu Türkmen ise kampanyaya destek veren öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti.





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