Başkan Şenlikoğlu, depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

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GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Giresun'da misafir edilen depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şenlikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gedikkaya Mahallesi'ndeki Seyyid Vakkas Yurdu'nda misafir edilen depremzede kadınları unutmadı.

Buradaki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Şenlikoğlu, kadınlara karanfil hediye etti.

Başkan Şenlikoğlu, ülke olarak büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, ellerinden geldiğince depremden etkilenen vatandaşların her anlamda yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kötü günlerin geride kalmasını dileyen Şenlikoğlu, Giresun şehri ve belediye olarak imkanlar doğrultusunda depremzedeleri her konuda desteklemeye devam edeceklerini aktardı.





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