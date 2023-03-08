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Başkan Şenlikoğlu, depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

AA

Başkan Şenlikoğlu, depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Giresun'da misafir edilen depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şenlikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gedikkaya Mahallesi'ndeki Seyyid Vakkas Yurdu'nda misafir edilen depremzede kadınları unutmadı.

Buradaki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Şenlikoğlu, kadınlara karanfil hediye etti.

Başkan Şenlikoğlu, ülke olarak büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, ellerinden geldiğince depremden etkilenen vatandaşların her anlamda yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kötü günlerin geride kalmasını dileyen Şenlikoğlu, Giresun şehri ve belediye olarak imkanlar doğrultusunda depremzedeleri her konuda desteklemeye devam edeceklerini aktardı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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